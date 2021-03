“Settimana Coppi&Bartali”, Cavendish in testa dopo la prima giornata

Battuto allo sprint ma primo in classifica generale dopo due semitappe: Mark Cavendish, grande – seppur stagionato – velocista inglese che fu campione del mondo nel 2011, è il leader della “Settimana Coppi&Bartali” che ha vissuto la sua prima giornata di gare. Il corridore della Deceuninck-Quick Step indosserà la maglia del primato mercoledì nella seconda tappa, dopo aver collezionato un secondo e un terzo posto nel giorno d’esordio: al mattino lo sprint di gruppo è stato infatti vinto dal bresciano Jakub Mareczko (Vini Zabù), bravo a superare “Cav” di un soffio dopo un grande testa a testa. Al pomeriggio invece, la cronometro a squadre è andata alla Israel Start Up Nation, formazione World Tour che schiera anche l’italiano De Marchi. Ma la squadra di Cavendish si è piazzata terza ad appena 2″ e così, complice l’abbuono del mattino, il 35enne “Cannonball” è andato in testa alla generale.

Tra Israel e Deceunick si è inserita l’Astana di Felline e Boaro con un solo secondo di distacco (11’36” per i vincitori, 11’37” per i kazaki, 11’38” per i belgi); quarta la BikeExchange davanti a due colossi come Ineos-Grenadir e Jumbo-Visma. Settima un’ottima nazionale italiana formata quasi per intero da corridori molto giovani, nonostante le cronosquadre di solito siano più favorevoli alle squadre “private” che hanno più tempo per allenare questo tipo di prova.

La Eolo-Kometa si è invece piazzata a metà plotone, al 14° posto, al termine di una prova discreta e in linea anche con formazioni più blasonate. Anche in questo caso va rimarcato come il team “varesotto” fosse all’esordio assoluto in una specialità che richiede grande affiatamento e lunga preparazione. Al mattino gli uomini in azzurro avevano ottenuto un piazzamento incoraggiante, l’ottavo posto di Vincenzo Albanese – che non è sprinter puro – nella volata vinta da Mareczko. Un buona reazione dopo la “strigliata” di Ivan Basso seguita alla deludente gara fiorentina di domenica scorsa.

Da segnalare la presenza, alla “Coppi&Bartali”, anche di Antonio Puppio, il giovane cronoman di Samarate che quest’inverno ha lasciato proprio la Kometa per approdare alla formazione continental del Team Qhubeka, squadra sudafricana che con il proprio gruppo principale gareggia nel World Tour. Puppio e soci sono stati autori di una bella cronosquadre conclusa al nono posto.

Mercoledì tappa interessante: si parte da Riccione per arrivare a Sogliano al Rubicone dopo 163 chilometri su un percorso movimentato da diversi strappi e da un circuito finale che promette spettacolo. In casa Eolo-Kometa c’è una certa attesa per la tendenza “all’attacco” degli uomini di Basso che sono chiamati a farsi notare.