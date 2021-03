Stati Uniti: spari al supermercato, strage in Colorado

Dieci persone sono state assassinate in un supermercato di Boulder, città di oltre 100mila abitanti che si trova in Colorado, negli Stati Uniti. Le vittime sono state colpite da un uomo che ha sparato con un fucile all’interno del King Soopers, un centro commerciale situato nella zona sud della città. (Foto: Boulder Police)

Il numero dei morti è stato confermato in una conferenza stampa dal capo della polizia locale, Maris Herold: tra i caduti anche un agente – Eric Talley – che dopo l’allarme si era portato per primo sul luogo della sparatoria. Parlando di Talley, l’ufficiale ha sottolineato come il suo gesto sia stato “eroico”. L’autore della strage è stato invece ferito e arrestato dalle forze dell’ordine arrivate successivamente sul posto: per il momento non sono stati resi noti né il suo nome né eventuali moventi per un’azione simile.

Secondo quanto affermato dallo stesso Herold, la zona della strage è stata messa in sicurezza e non ci sarebbero quindi in libertà complici della persona fermata.

Fonte: Greeley Tribune