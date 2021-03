Lhub cresce a Gallarate: il gruppo di Andrea D’Aietti ha 2 milioni di fatturato

Un progetto riuscito nasce sempre da una corretta intuizione, a cui si aggiunge determinazione e passione: sono queste le basi della storia imprenditoriale di Andrea Tommaso d’Aietti, trentenne, “tech entrepreneur & business hack designer”, oggi stanziatosi con la sua società a Gallarate.

Da sempre appassionato di tecnologia, di digitale e del loro impatto sulla vita delle persone, Andrea Tommaso inizia il suo percorso con studi umanistici, affascinato e mosso dalla curiosità di approfondire il pensiero umano, per poi prosegue con studi di Economia e Marketing. Nel 2012 Andrea decide di lasciare l’università e intraprendere un viaggio verso l’Australia per trovare l’amico Antonio Martelli, oggi anche socio di LHub Agency, una società di digital marketing e performance fondata nel 2017 da Tommaso, che oggi ricopre il ruolo di Ceo.

A Kununurra, una isolata città di circa tremila abitanti nella regione di Kimberley, a nord est dell’Australia. Andrea fa i lavori più umili e disparati: dalla raccolta delle banane in fattoria, al pizzaiolo, al commesso in un supermercato, ma di notte continua a dedicarsi alla sua passione: il commercio online. «Un’esperienza impegnativa e faticosa: di giorno le temperature possono raggiungere i 50 gradi e sono pochi gli immigrati che decidono di fermarsi per lunghi periodi in questa parte di Australia, completamente isolata, per questo il Governo non fa molte resistenze a concedere il visto per coloro che decidono di stabilirsi lì. Inoltre, essendo un luogo ricco di miniere di diamanti (un terzo della produzione mondiale arriva proprio da questa regione) l’economia è piuttosto florida e non si fa troppa fatica a trovare qualche lavoretto ben pagato» racconta D’Aietti.

I risparmi messi da parte hanno così consentito a D’Aietti – al rientro in Italia nel 2016 – di aprire JotUrl , prima startup incubata da Nana Bianca. Solo il primo passo: «Man mano che andavo a proporre Joturl alle aziende mi sono reso conto che le persone volevano il buco nel muro più che il trapano e così io, insieme ai miei due soci ed amici Yari Muzzolon e Antonio Martelli, (nel 2017 tutti under 30) a cui si è poi aggiunto Janosch Lenzi, abbiamo dato il via a LHub Agency». Si occupano di posizionamento online delle aziende attraverso la creazione di percorsi e strategie digitali, concentrandosi in particolare sulle PMI.

LHub ha sede a Gallarate ed è attualmente formata da un team di trenta persone, di cui 30% donne, con un’età media di 30 anni. «Ho la fortuna di avere sia colleghi che soci di alto livello professionale, oltre che umano, come Yari Muzzolon che è un grande esperto di comunicazione e di direzione creativa».commenta ancora D’Aietti, che nel frattempo ha investito anche in altre società e startup digitali, ma anche in un’azienda che vende online e sui social «spumanti prodotti con metodo Charmat».

L’intero gruppo – composto da tutte le realtà fondate o co-fondate da Andrea – nell’ultimo anno è cresciuto del +300% rispetto al 2019, chiudendo il 2020 con un fatturato di oltre 2 milioni di euro gestendo con un portfolio di 143 clienti.

«Se dovessi definire il gruppo, userei l’espressione inglese “underdog”, nel senso che siamo partiti sfavoriti ma con l’umilità di crescere e lavorare bene, non ci piace apparire e cerchiamo di mantenere sempre un basso profilo all’esterno. Un esempio? LHub Agency non ha un sito, pur creando siti. Una scelta provocatoria, sulla pagina internet c’è infatti solo scritto “tutto quello di cui hai bisogno è creatività”. Facciamo business grazie al passaparola al networking. Il nostro mantra è lavora bene, fai felice il cliente e rimani etico e professionale in tutto che fai».

Il Gruppo è in continua crescita, ed entro la fine 2021 punta e triplicare il fatturato e internazionalizzarsi in Paesi ad alto potenziale di crescita e sviluppo. A Gallarate sta avviando anche un progetto scolastico che partirà a settembre 2021, che porterà Andrea D’Aietti e altri professionisti di LHub a proporre ai ragazzi corsi di web e digital Marketing.