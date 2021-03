Vaccini, Astuti (Pd):”Ritardi per gli over 80, nessuna certezza per i disabili”

Ritardi per gli over 80, nessuna certezza sul programma di somministrazioni ai disabili. Il caos della campagna vaccinale continua. Il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti commenta così l’audizione settimanale del direttore generale welfare che si è tenuta questa mattina a palazzo Pirelli.

«Anche oggi- afferma Astuti- non abbiamo ricevuto alcuna risposta certa. Il quadro è sconfortante. Intanto la Lombardia continua a procedere senza alcuna strategia. E’ di questa mattina il richiamo di Draghi alle Regioni, che danno priorità ad altre categorie rispetto agli over 80 . E la Lombardia è sicuramente fra queste: ancora oggi in Commissione era in programma la discussione di una mozione della maggioranza che chiedeva di privilegiare l’ennesima categoria non prevista dalle direttive nazionali, come era già accaduto più volte in consiglio».

«Stesso caos- sottolinea Astuti- per quanto riguarda i riservisti, coloro che devono essere chiamati nel caso in cui rimangano dosi residue. Non essendoci alcuna indicazione univoca e chiara da parte della Regione ogni Asst segue propri criteri, difficili da verificare».

Ma non solo. «Sui tempi dei vaccini per le persone disabili – continua Astuti- non c’è alcuna certezza. Solo oggi sono stati chiesti all’Inps gli elenchi dei beneficiari della legge 104, dati che peraltro la Regione dovrebbe già avere avendo da tempo attivato diverse misure in loro favore ma nella totale confusione non riesce neppure a trovare».

«Tutto questo- conclude Astuti- mentre continua a esserci una grande confusione sui dati relativi alle vaccinazioni degli over 80. La Moratti sostiene che ne è stato vaccinato il 50%, ma questo dato si riferisce a chi ne ha fatto richiesta o era ospite di un rsa e non al totale».