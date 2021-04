5 consigli per prolungare la durata della lavatrice

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che incide di più sulla bolletta dell’energia. Si stima un consumo annuo di circa 110 euro di energia, basato su una famiglia di 4 persone con 20 lavatrici al mese. A questi costi vanno poi aggiunti quelli per acquistare il detersivo e per effettuare le pulizie periodiche. Consideriamo infine che la lavatrice è uno strumento indispensabile e quindi il suo utilizzo è costante, con una maggiore probabilità di dover ricorrere periodicamente a manutenzioni o richiedere assistenza che incidono ulteriormente sui costi generali per l’elettrodomestico. Ci sono però diversi accorgimenti che consentono di prolungare la durata della lavatrice e assicurarsi anche un risparmio considerevole.

Manutenzione

Il primo accorgimento per prolungare la durata della lavatrice è quello di occuparsi della sua manutenzione. È importante controllare sempre che tutte le spie siano spente e che il funzionamento dei programmi sia regolare. Se dovessero presentarsi dei problemi o dei malfunzionamenti, è opportuno contattare subito un tecnico per la riparazione di elettrodomestici a Varese e assicurarsi una tempestiva assistenza. In alcuni casi potrebbe trattarsi di un problema risolvibile con un reset o con alcuni passaggi sul display per ripristinare le informazioni iniziali: è dunque molto importante essere supportati da un centro di assistenza costituito da professionisti preparati e pronti ad aiutare il cliente anche a distanza. In tal modo si evitano chiamate per la riparazione non necessarie, che vanno solo ad incidere sui costi per il cliente.

Uso corretto

Può sembrare superfluo, ma spesso la durata della lavatrice viene compromessa dall’errato utilizzo. Bisogna per esempio usare la lavatrice sempre a pieno carico, evitando così di stressare il cestello e quindi di accelerarne l’usura. C’è anche la possibilità di utilizzare il programma a mezzo carico, ma questa modalità non consente di risparmiare molto a livello di consumi energetici e comunque fa lavorare in parte a vuoto la lavatrice. Per utilizzare al meglio la lavatrice, è consigliato leggere con attenzione il libretto di istruzioni, così da essere informati in maniera dettagliata su tutti i programmi di lavaggio, le componenti della lavatrice e i significati delle spie.

Programmi adatti

Correlato all’utilizzo corretto, c’è la scelta del programma adatto per i capi che si lavano. Se ad esempio si lavano capi delicati, come lana e seta, a temperature elevate, oltre al rischio di rovinare il capo, c’è anche quello di intasare il filtro con le fibre di tessuto che si staccano dai capi e questo facilita l’usura dell’elettrodomestico e ne compromette l’efficacia nelle pulizie.

Giusto dosaggio del detersivo

Una dose eccessiva di detersivo, crea all’interno del cestello una schiuma maggiore, che compromette il corretto lavaggio e va ad intasare il filtro, che nel tempo potrebbe riempirsi troppo e causare problemi alla lavatrice, rischiando una riparazione o addirittura una sostituzione. È quindi fondamentale seguire le istruzioni per il dosaggio, tenendo conto della durezza dell’acqua.

Acquisto di un elettrodomestico efficiente

La durata della lavatrice dipende anche dalle scelte d’acquisto: più è alta la classe energetica, minore è il rischio che si rompa in breve tempo. Con l’entrata in vigore della nuova normativa EU che sancisce il diritto alla riparazione, ogni elettrodomestico acquistato deve garantire per 7 anni la riparazione attraverso la disponibilità dei ricambi. Ciò è un banco di prova per i grandi marchi che, a fronte di un’alta efficienza, devono far corrispondere una lunga affidabilità.