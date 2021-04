Aperte a Varese le iscrizioni per mensa, pre e dopo scuola

Sono aperte fino al 31 maggio 2021 le iscrizioni ai servizi parascolastici 2021/ 2022 del Comune di Varese. I moduli per presentare le domande comodamente da casa, tramite il web, sono disponibili sul portale varese.ecivis.it.

Le famiglie potranno così iscrivere i propri figli ai servizi di pre-scuola, doposcuola e mensa previsti negli istituti primari statali e nelle scuole dell’infanzia comunali . .

«Con le scuole aperte i servizi parascolastici del Comune sono sempre rimasti attivi – afferma l’assessora ai Servizi educativi di Palazzo Estense Rossella Dimaggio – un lavoro costante che stiamo portando avanti in questo anno così difficile per tutti. Proprio per questo i servizi offerti in questo momento sono fondamentali per andare incontro alle esigenze di famiglie e genitori. Ora è tempo di pensare al prossimo anno scolastico e proseguire, anche grazie ai parascolastici comunali, quel rapporto di fiducia tra l’amministrazione, le scuole e i genitori. Per questo il mio assessorato è già al lavoro per impostare quello che sarà il prossimo anno scolastico».

I servizi comunali, nel dettaglio, comprendono pre-scuola, doposcuola, post scuola, refezione giornaliera e quella nei giorni di rientro curricolare.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2021.

Per iscriversi occorre accedere all’area iscrizioni del sito varese.ecivis.it mediante codice utente e password per gli utenti in possesso delle credenziali.

I nuovi utenti potranno accedere unicamente tramite Spid o carta d’identità elettronica. In caso di necessità, si possono chiedere informazioni mandando una mail all’indirizzo rette.educativi@comune.varese. it

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Varese.