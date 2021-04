Associazione 100 anni di Pro, la dedica della maglia a Merlino

Si dice sempre che i tifosi sono il dodicesimo giocatore in campo: la Pro Patria con una recente iniziativa della società ha deciso di mettere in pratica questo modo di dire.

I supporters della squadra biancoblu hanno infatti potuto acquistare la possibilità di vedere il proprio nome stampato sulla maglia dei giocatori per l’emozionante finale di stagione con i playoff.

L’Associazione 100 anni di Pro ha subito voluto sfruttare questa dell’opportunità, omaggiando una persona che ha fatto la storia della Pro Patria: l’indimenticabile Merlino, tuttofare dello Speroni che è rimasto nei cuori di tifosi, giocatori e società stessa. Questo è il testo con cui associazione ha raccontato dell’omaggio a Merlino:

«Ragazzi: questa è un’occasione speciale per chi ama i colori biancoblu! Quando ci capiterà di scendere in campo con i tigrotti? Questo è il momento! Abbiamo deciso a tre anni dal suo addio al campo verde dello Speroni, di ricordare una persona speciale per tutti noi! Era un padre, un fratello, uno zio! Sulla maglia abbiamo abbiamo deciso di mettere il suo soprannome: MERLINO! Carlo ci manchi tanto e queste tigri ti sarebbero piaciute tantissimo! Spingi anche tu i nostri tigrotti perché non vederli e spingerli dal vivo quest’anno è stato un sacrificio enorme! È il nostro modo per dirti quanto ci manchi! Ciao Carlo, le parole non servono, ci basta solo pensarti felice a sostenere i biancoblu!»