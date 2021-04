In autostrada a 140 all’ora dove il limite è di 80: italiano fermato in Svizzera

Sfrecciava a 140 all’ora sull’autostrada A2 nel territorio di Quinto superando di ben 60 chilometri orari il limite indicato. Un quarantenne italiano è stato identificato dalla polizia cantonale, pizzicato dai rilevatori di velocità anche a Balerna dove la velocità era leggermente diminuita, 133, ma in una tratta dove il limite è di 100 chilometri orari.

L’automobilista, cittadino italiano residente in Italia, è stato fermato in territorio di Bioggio sempre sull’autostrada A2. Nei suoi confronti si ipotizza il reato di grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.