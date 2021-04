Consigli per promuovere la tua attività sul web

Anche se il tuo sito web è online da un po’ di tempo, è fondamentale continuare a lavorarci per migliorarlo, anche perché i tuoi competitor non stanno di certo con le mani in mano. Quali sono, allora, gli accorgimenti che possono essere adottati per raggiungere tale scopo? Lo abbiamo chiesto agli specialisti di Easywebconsulting, professionisti esperti nella realizzazione siti web .

Qual è il primo consiglio che dareste al titolare di un’attività da promuovere sul web?

Può sembrare un suggerimento banale e un po’ interessato, ma di sicuro gli diremmo di rivolgersi a professionisti del settore evitando di fare tutto da solo. Gli obiettivi da raggiungere sono tanti quando ci si dedica alla costruzione di un sito web finalizzato alla conversione: per esempio bisogna conquistare la fiducia degli utenti, in modo che si trasformino in potenziali clienti; inoltre occorre essere bravi nel far parlare di sé. Ancora, è essenziale costruirsi una buona brand reputation che poi, con il passare del tempo, dovrà essere mantenuta. È chiaro, allora, che di fronte a tutti questi traguardi da raggiungere il fai da te è ampiamente sconsigliato: è molto meglio, invece, poter contare sul prezioso sostegno offerto da professionisti di consolidata esperienza. Chi fa da sé non fa per tre, in questo caso: anzi, spesso rischia solo di combinare danni.

Entrando più nel dettaglio, a quali aspetti si deve prestare attenzione nel momento in cui ci si dedica alla costruzione e al miglioramento di un sito web?

Di certo non si può fare a meno di tenere conto della Seo, che – come noto – è un elemento di importanza essenziale per la valutazione della funzionalità di un sito che sia in grado di assicurare alti livelli di efficienza.

Ma in che cosa consiste, di preciso, la Seo?

Si tratta di tutte quelle strategie e di tutti quei metodi per effetto dei quali si ha la possibilità di posizionare un sito e le sue pagine nelle Serp di Google e degli altri motori di ricerca. In questo modo gli internauti – clienti effettivi o ancora solo potenziali – riusciranno a trovare al sito quando dovranno soddisfare una specifica esigenza.

Ci sono dei supporti a cui si può ricorrere per conquistare e mantenere l’attenzione delle persone?

Per esempio la newsletter, che si presenta come una risorsa preziosa per mezzo della quale è facile rimanere in contatto con i propri clienti, e più in generale con gli utenti, anche dopo che questi hanno lasciato il sito. Con la newsletter si ha a disposizione uno strumento che permette di rammentare ai consumatori la presenza e la qualità del sito anche dopo molto tempo, così che essi risultino incentivati a comprare, per esempio per mezzo di sconti esclusivi o di promozioni riservate. Un altro sostegno importante è quello che proviene dai social network, che si possono considerare come un mezzo per amplificare i messaggi che si comunicano. Al giorno d’oggi sarebbe un delitto fare a meno delle potenzialità garantite dai social media. Ovviamente, non ci si deve limitare a integrare i canali social nel proprio sito, ma è utile anche condividere i contenuti che via via vengono pubblicati. Gli utenti sui social devono essere intrattenuti, sempre e comunque.

Il sito in sé, invece, come deve essere sviluppato?

Prestando attenzione a ogni minimo particolare, come per esempio i colori, che rivestono un ruolo di primo piano per l’efficacia delle conversioni. Nel momento in cui si scelgono le tonalità cromatiche da adottare, è bene tenere a mente quali obiettivi si desidera perseguire: c’è un messaggio da veicolare e c’è un brand da comunicare. Occorre, dunque, attirare nuovi utenti per fare in modo che comprino. Vale la pena di approfondire la conoscenza della psicologia del colore, sapendo che ciascun colore è associato a significati ben precisi, essendo in grado di evocare sensazioni specifiche.

Può servire aprire un blog correlato?

Certo che sì: è sempre fruttuosa l’integrazione all’interno di un sito web di un blog, ovviamente a condizione che esso ospiti contenuti di qualità e che, soprattutto, venga aggiornato con regolarità. Il blog permette di offrire ai propri utenti una user experience speciale e totalizzante, inducendolo a tornare in vista della pubblicazione di nuovi contenuti. Curare in ogni particolare il blog vuol dire scrivere contenuti informativi che abbiano un valore reale per il target di riferimento a cui si mira.

Che cos’è la user experience?

Si tratta di un elemento di fondamentale importanza, che se non viene curato può essere foriero di un fallimento. Essa ha a che fare con l’esperienza di navigazione e con le sensazioni che ne derivano. Ogni volta che si naviga su un sito web si sperimentano delle impressioni e delle emozioni, che possono essere positive o negative. Ebbene, per ottenere la migliore user experience possibile un sito deve essere chiaro e completo, ma anche funzionale e interattivo. Ci sono, comunque, un sacco di altre caratteristiche verso cui si deve tenere: l’interattività e la personalizzazione, per esempio, ma anche la credibilità, l’utilità e l’accessibilità.

Il web design è decisivo?

Di sicuro delimita il confine tra un sito efficace e uno che non lo è. Il web design deve garantire, a sua volta, un’esperienza di navigazione ottimale: non si tratta solo di studiare la componente grafica del web, perché le probabilità di conversione dipendono anche da molti altri fattori, come la strategia e il testing. È utile, a questo scopo, calarsi nei panni dei propri potenziali clienti, in modo da rendersi conto dei loro comportamenti, delle loro abitudini e delle loro esigenze.

Tutto questo è possibile solo con una strategia.

Certo, il punto di partenza deve essere un piano di web marketing ben studiato, un programma stabilito in anticipo che permette di verificare se i risultati auspicati vengono raggiunti o meno. Questo piano permette di tenere sott’occhio le linee guida a cui ci si deve attenere per la progettazione del proprio sito. Insomma, tutto ciò che serve per migliorare e per riuscire a coinvolgere un numero di utenti sempre più elevato.