I coworking Roma della Rete Cowo®, dove vince la relazione

È un’opportunità per fare rete e crescere sotto il profilo professionale, oltre che un contesto lavorativo che dà centralità sia alla condivisione degli spazi, sia alla dimensione della relazione. Stiamo parlando di Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti. Presente con più di 100 spazi condivisi in Italia e Svizzera, propone a Roma e provincia diverse location che interpretano le tante esigenze di professionisti, realtà aziendali e freelance.

Nella Capitale Cowo® è attiva da molti anni, mettendo in campo una preparazione maturata in oltre un decennio d’esperienza nel settore del coworking. È infatti una delle realtà pioniere nel nostro Paese, espressione della volontà e intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola, soci dell’agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle.

A Roma il Network fornisce riferimenti sia in centro città che in provincia, per rispondere a un pubblico che ha molteplici necessità di mobilità e lavorative. Nel corso degli anni è stata creata così una comunità molto attiva, merito di location con proposte articolate rispetto a numerose prerogative: uffici indipendenti, spazi di formazione, postazioni di lavoro, sale meeting, possibilità di lavoro all’aperto.

Ci sono spazi di coworking Roma in punti strategici per gli spostamenti cittadini, con parcheggio libero, parcheggio biciclette interno, vicinanza aeroporto, prossimità a stazioni ferroviarie e fermate autobus. È un’offerta diversificata concepita anche per condurre a un miglioramento delle relazioni professionali.

Le differenze relative alle proposte non riguardano solo la collocazione e i servizi, ma anche le soluzioni sul piano tariffario, sebbene Cowo® sia sempre sinonimo di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma come scoprire, in ogni dettaglio, le caratteristiche degli spazi?

Basta digitare https://cowo.it/ e raggiungere la sezione dedicata Roma e provincia per passare in rassegna tutti gli spazi disponibili, riportati in una pratica mappa interattiva. Per ogni struttura viene fornita una scheda di presentazione completa.

Al suo interno sono indicati tanti dati salienti. Non solo i servizi, ma anche orari, contatti, riferimenti, profili social, form di contatto e ovviamente indirizzi. A questi vanno ad aggiungersi le immagini degli ambienti.

