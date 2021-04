Dall’11 giugno Easyjet inizia a volare anche da Linate alla Sicilia

Easyjet ha annunciato l’espansione delle proprie operazioni a Milano Linate sul mercato “domestico” italiano. A partire dal prossimo 11 giugno, infatti, la compagnia inaugurerà due collegamenti giornalieri tra il City Airport di Milano e lo scalo Fontanarossa di Catania e altrettanti con l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

EasyJet già opera da Linate voli internazionali verso Amsterdam, Londra e Parigi. Con questa mossa, dunque, la compagnia punta a espandersi sul mercato dei voli domestici anche dall’aeroporto cittadino, intercettando non soltanto i viaggiatori diretti verso la Sicilia per le vacanze estive, ma offrendo anche un prodotto competitivo a chi si sposta tra le due regioni per motivi di lavoro.

“E non è un pesce d’aprile”, si legge nella comunicazione Easyjet. È un riferimento ironico alla data, ma un po’ di stupore – tra chi segue il mercato aviation – c’è, perché fino all’inizio della pandemia Easyjet operava quasi solo ed esclusivamente da Malpensa, mentre adesso ha aperto un mese fa le rotte su Orio al Serio (storica base di Ryanair, che però sta rafforzandosi all’opposto anche su Malpensa) e potenzia anche su Linate.

Con l’aggiunta di questi due nuovi voli, easyJet porta a 66 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la Lombardia durante la prossima estate, confermandosi un punto di riferimento per la connettività del Nord Italia. La regione rappresenta da sempre un mercato chiave per easyJet che attualmente proprio a Milano Malpensa ha la sua principale base dell’Europa Continentale con oltre 900 dipendenti e 21 aeroplani basati, oltre che il principale centro di addestramento Europeo per i piloti. Tra le altre novità recentemente annunciate da easyJet, c’è anche l’avvio delle operazioni a Milano Bergamo, con l’introduzione di un volo giornaliero per Olbia a partire dal 28 maggio.

«Espandere le nostre operazioni a Linate, inaugurando quattro voli giornalieri verso la Sicilia, è per noi motivo di grande soddisfazione e ci auguriamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori investimenti futuri » ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia.

«Con l’incremento dei voli easyJet, 4 nuovi voli per la Sicilia, l’aeroporto di Milano Linate amplia la sua offerta per il periodo estivo» ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA. «L’opportunità che ha colto easyJet nell’aggiudicarsi slot della programmazione estiva, contribuirà alla diversificazione dell’offerta commerciale dell’aeroporto a tutto vantaggio dei passeggeri, nel pieno rispetto della vocazione point-to-point dello scalo. L’aeroporto di Linate, tra l’altro, offrirà quest’estate un’esperienza di viaggio rinnovata, grazie al completamento del restyling, sicura e tecnologicamente avanzata”.