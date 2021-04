Date e orari delle ultime tre di campionato della Pro Patria

La fine della stagione regolare si avvicina per il Girone A di Serie C. Alla Pro Patria, che non ha recuperi in calendario, mancano tre gare, che si disputeranno nelle prossime tre domeniche. (Foto Roberta Corradin)

Si partirà il 18 aprile a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Fischio d’inizio alle 20.30 per l’unica gara programmata in orario serale.

Domenica 25 aprile, alle ore 15.00, sarà l’ultima di campionato allo “Speroni”, dove arriverà un Livorno in cerca di punti salvezza.

La regular season si concluderà al “Moccagatta” di Alessandria domenica 2 maggio, con l’ultimo impegno che inizierà alle ore 17.30.

A seconda del posto in classifica che si assicurerà la Pro Patria al termine dell’ultima di campionato di saprà se i playoff per i tigrotti inizieranno il 9 maggio con il primo o il 12 con il secondo turno della fase del Girone A.