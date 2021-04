Eccellenza, sfide importanti nella terza giornata

Terza giornata per il campionato di Eccellenza, che scenderà in campo domenica 25 aprile alle 15.30.

La Varesina, unica a punteggio pieno dopo le prime due gare, tornerà a Venegono Superiore per ospitare la Brianza Olginatese. Sarà una gara molto importante per la classifica perché i bianconeri lecchesi hanno tutta l’intenzione di rifarsi sotto e rispondere “presenti” all’appello per il primo posto. Le Fenici, dal canto loro, con una vittoria compirebbero un mezzo allungo che potrebbe già essere decisivo.

Al “Milano” di Sesto Calende la Sestese, seconda solitaria a quota 4 punti, affronterà l’Ardor Lazzate che è ancora scottata per l’ultimo ko interno rimediato contro la Varesina nei minuti finali di gara.

Lo scontro tra varesotte si svolgerà a Vergiate con il Gavirate che proverà a conquistare la prima vittoria di questo mini-campionato. I ragazzi di mister Fiorito invece sperano di ripetere la gara d’esordio, il convincente successo contro la Pontelambrese.