Esordienti, primo maggio in sella a Samarate

Prende il via da Samarate la stagione agonistica del Varesotto per la categoria Esordienti di ciclismo. Nella giornata di sabato 1° maggio si disputa infatti la prima prova valida per la challenge “Memoral Sandro Gianoli” che prevede in tutto quattro appuntamenti.

In gara ci saranno ben 225 atleti suddivisi nelle due “sottoclassi” del 1° e del 2° anno (i nati rispettivamente nel 2008 e nel 2007); la gara è organizzata dal Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo e mette in palio le maglie di leader della classifica sponsorizzate da Cartotecnica Pistolesi e Pi.Erre. Sport. A livello di società, la classifica è invece “marchiata” da All4Cycling.

Tra i riconoscimenti che saranno assegnati a fine gara ci sono quindi il 1° Trofeo Antonio Gorlini alla memoria, il 14° Trofeo Francesco Canziani alla memoria, il 4° Trofeo Pasticceria Pariani e il 1° Trofeo Erika Giorgetti alla memoria.

Il programma di sabato 1° maggio si svilupperà nella mattinata: alle ore 9 la partenza della gara degli Esordienti 1° anno che si affronteranno su un circuito da ripetere per quattro volte, per un totale di 32 chilometri. I “2° anno” invece scatteranno alle 10,30: per loro cinque giri del circuito per coprire una distanza di 41 chilometri.