Galimberti: “Maroni? La Lega ha messo in campo il meglio, vuol dire che abbiamo lavorato bene”

«Sono contento che Maroni non si ritiri e che la Lega abbia messo in campo il candidato più noto che hanno a livello nazionale, segno che abbiamo ben amministrato e quindi il fortino della Lega a Varese non esiste più». A dirlo, dopo la riaffermazione della Lega a ribadire il sostegno al proprio candidato di centrodestra, è il sindaco Davide Galimberti.

Il primo cittadino, anche lui candidato alle prossime elezioni per cercare la riconferma, ha aggiunto: «Non vedo l’ora di confrontarmi con lui sui temi della città e della provincia ed abbandonare questo teatrino delle candidature. Tanto abbiamo fatto, tanto c’è da fare. Abbiamo imboccato negli ultimi anni la strada del fare, avanti tutta nel nostro progetto».