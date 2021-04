Incidente con ribaltamento in via Torino a Gallarate

Incidente stradale con ribaltamento in via Torino a Gallarate.

È successo poco prima delle 14.30, sul posto sono intervenute in codice rosso automedica e ambulanza della Croce Rossa, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, per liberare il ferito e rimettere in carreggiata l’auto.

La persona soccorsa è un giovane di 25 anni, non ha riportato gravi conseguenze.

(Articolo aggiornato alle ore 16 di giovedì 29 aprile 2021)