Jerago con Orago, un regalo per Pasqua da “Amici di Paese”

Durante questo lungo ed impervio anno l’associazione “Amici di Paese” di Jerago con Orago non ha mai smesso di essere presente sul territorio. Magari con soci meno festaioli e rumorosi, ma mai meno efficaci.

«In questi mesi abbiamo supportato Comune e Protezione Civile in varie iniziative – spiegano i responsabili – a partire dalla riconsegna dei libri scolastici, alla preparazione e distribuzione delle mascherine chirurgiche passando per la realizzazione dei pacchi alimentari. Ancora una volta siamo al fianco della popolazione, cercando di portare un sorriso e una dolce opportunità di svago ai più piccoli».

Dal primo aprile inoltre, i soci hanno iniziato la distribuzione, casa per casa delle uova di Pasqua indirizzate ai bambini nati tra il 2009 ed il 2014, un dolce simbolo accompagnato da due attività ludiche e sostenibili, distinte per le diverse fasce di età, pensate appositamente per portare divertimento, gioia e svago ai più giovani.

«Comune e Protezione Civile fanno squadra con noi – concludono gli Amici di Paese – il primo patrocinando l’iniziativa, la seconda dando supporto concreto nelle attività di distribuzione»