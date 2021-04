La Pasqua dell’alpino quest’anno è on line

Vista l’impossibilità di organizzare in presenza la Santa Pasqua Alpina, il gruppo alpini Varese ha spostato la cerimonia on line: invita tutti infatti a seguire la messa per sabato 10 aprile alle 20.30 sulla pagina Facebook del Coro Alpino Orobica.

La funzione verrà celebrata da don Bruno Fasani, alpino e direttore del giornale nazionale dell’associazione, L’Alpino.

La Pasqua dell’Alpino a Varese è una tradizione che si rinnova da molto tempo. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, ma non nel significato religioso e nei contenuti aggregativi che da sempre vede il gruppo unito nel messaggio di speranza della Santa Pasqua, uno dei tanti momenti benefici che il Gruppo Alpini Varese organizza durante l’anno e, da sempre, a favore delle popolazioni meno fortunate dell’Africa in collaborazione con i missionari.

«Quest’anno la Santa Messa è organizzata unitamente al Coro Alpino Orobica e, per proseguire su questa strada di collaborazione, abbiamo pensato di destinare il contributo benefico ad Enrico Balconi, ex corista del Coro Alpino Orobica e ora missionario laico in Tanzania – spiega il gruppo Alpini Varese – Il nostro Gruppo destinerà un contributo che speriamo verrà integrato da altre donazioni che chiunque di voi potrà effettuare come se fossimo tutti alla celebrazione eucaristica nel momento dell’offertorio. Per poter fare ciò vi indichiamo di seguito il conto corrente sul quale effettuare la vostra donazione: IBAN IT22Z0569610800000020959X67 GRUPPO ALPINI VARESE indicando nella causale Missione Tanzania».