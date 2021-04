La training academy di Leonardo addestra i piloti americani

La nuova training academy elicotteristica di Leonardo negli Stati Uniti fornisce servizi di addestramento a terra, in volo e in ambiente virtuale per i piloti con una vasta gamma di corsi digitali, attività in ambiente reale, formazione al simulatore e allo svolgimento della missione per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.

Inoltre, sarà fornita anche una formazione completa alla manutenzione in una parte dedicata dell’Academy, anch’essa dotata di una vasta gamma di equipaggiamenti e schermi digitali. Sistemi tecnologicamente avanzati consentiranno il monitoraggio in tempo reale dei progressi degli studenti nell’addestramento individuale con, inoltre, la possibilità di personalizzare i corsi per soddisfare qualsiasi esigenza di missione per ognuno dei modelli di elicottero previsti dal sillabo addestrativo negli Usa.

La Training Academy negli Stati Uniti comprende: 10 aule multimediali – su misura sia per la formazione di gruppi ristretti che allargati. Le aule sono dotate di tecnologie di ultima generazione, progettate per poter usufruire di contenuti grafici 2D/3D interattivi che consentono il massimo grado di simulazione e coinvolgimento degli studenti nell’apprendimento. Tre simulatori per l’addestramento alla manutenzione di elicotteri, in particolare: uno dell’AW139 e uno dell’AW119, mentre sarà presto disponibile quello del convertiplano AW609.

Si tratta di una parte fondamentale dell’addestramento che permette una stretta familiarità con tutti gli aspetti dell’elicottero attraverso l’esperienza pratica per gli studenti (sia tecnici che piloti) per apprendere in classe ed in un secondo momento esercitarsi con i sistemi di addestramento. Due simulatori di volo “full motion“: uno per l’AW139 e uno per AW169 / AW609 con funzionalità roll-on / roll-off. Quest’ultima consente cioè di installare alternativamente entrambi i cockpit sulla medesima piattaforma mobile.

Sviluppati congiuntamente da Leonardo e dall’azienda canadese CAE e gestiti tramite la loro joint venture Rotorsim, i simulatori forniscono una formazione realistica per missioni specifiche, tra cui offshore, sicurezza e servizi di pubblica utilità, elisoccorso e trasporto passeggeri. Il simulatore di volo ‘full motion’ dell’AW139 è stato trasferito a Filadelfia da Whippany (New Jersey) mentre quello dell’AW169 è uno degli unici due simulatori di questo modello attualmente operativi al mondo in grado di replicare alla perfezione in ambiente virtuale il prodotto reale, avvalendosi dei dati originati da Leonardo in quanto proprietario e costruttore degli elicotteri. Inoltre, esiste già uno spazio che potrà consentire l’aggiunta in futuro di un terzo simulatore di volo completo, in base alla richiesta del mercato. Servizi speciali per gli studenti con aree relax.