L’Arcivescovo in visita pastorale ad Albizzate e Sumirago: “Siate portatori di speranza”

La visita pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini alla comunità pastorale San Benedetto di Albizzate e Sumirago ha trovato il suo culmine domenica 18 aprile con la messa all’aperto celebrata dal sagrato della Chiesa nella nuova piazza di Albizzate.

La piazza, chiusa e regolamentata dal servizio d’ordine dei volontari della parrocchia, è stata allestita con sedie distanziate e monitorata per tutta la durata della celebrazione.

Delpini è giunto in piazza dopo la visita al cimitero di Albizzate con una ristretta delegazione e ha celebrato la messa di fronte ai fedeli.

“La visita pastorale – ha spiegato l’arcivescovo durante l’omelia -, è l’occasione per incontrare le comunità della nostra Chiesa e farvi comprendere quanto questa comunità sia unita e forte”.

La visita dell’Arcivescovo sta toccando tutti i luoghi cari alla comunità dei credenti. Sabato si sono svolte le visite nelle frazioni di Albusciago, Caidate, Quinzano e al santuario di Valdarno dove si è svolta la recita del Regina Coeli.

Domenica pomeriggio la visita proseguirà a Sumirago e nelle frazioni restanti secondo questo programma.

Ai fedeli riuniti in piazza, in un momento così difficile per tutti, Delpini ha detto “Siate protagonisti di una storia in cui abita la speranza”.