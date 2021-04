L’attestato Haccp, corso online con Alitec

Non era mai stato così chiara, come negli ultimi mesi, l’importanza dell’igiene. Ci siamo ritrovati sempre più ad essere attenti e cauti in tutti movimenti che compiamo. La responsabilità verso ciò che tocchiamo è sensibilmente aumentata per la nostra e l’altrui salute. Queste operazioni diventano ancora più importanti quando si devono effettuare sul luogo di lavoro ed in particolare con gli alimenti che altri toccheranno e mangeranno. A questo riguardo è indispensabile entrare in possesso dell’attestato Haccp e per ottenerlo è molto importante formarsi da veri professionisti: Alitec rappresenta un valido approccio alla formazione online. In questo periodo i corsi on line sono in promozione

La formazione Haccp per via telematica

Il certificato Haccp è un documento che viene rilasciato al termine di un corso dedicato alle tematiche relative al cibo e a come maneggiarlo. Colui o colei che si ritroverà a stare a stretto contatto con il cibo avrà, al termine del corso, una formazione completa e la competenza necessaria per lavorare in questo settore. L’operatore (o operatrice) alimentare apprenderà le informazioni necessarie e le problematiche più frequenti per questa categoria di lavoratori. Alitec, azienda leader nel settore della formazione a livello nazionale offre il corso per ottenere l’attestato Haccp in modalità telematica.

Corso haccp aggiornato con le normative covid-19

I vantaggi di affidarsi ad un’azienda come Alitec che opera da più di venti anni in Italia sono numerosi. L’attestato Haccp sarà direttamente inviato in formato elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica, abbattendo in tal modo tutte le barriere fisiche che mai come in questo momento possono creare ulteriori problemi. A tal proposito nel corso di formazione Haccp sono state inserite anche le normative covid-19 per il settore alimentare, indispensabili per poter lavorare in tutta sicurezza. Il corso online per l’ottenimento dell’attestato è ricco di informazioni utili, al termine delle lezioni sarà necessario superare l’obbligatoria verifica dell’apprendimento. Una volta che il docente si sarà accertato della preparazione, l’attestato sarà inviato via mail al partecipante.

Docenti qualificati per il personale alimentare

Le lezioni per l’ottenimento dell’attestato Haccp rappresentano non sono il programma di un corso obbligatorio per chi vuole lavorare nel settore alimentare, ma anche un importante bagaglio di conoscenze utili a tutti. Un corso di cultura generale, si può dire, che migliora l’approccio con il cibo, la sua conservazione e di conseguenza anche la nostra salute. Il docente, specializzato nelle materie affrontate, è di norma laureato in Scienze delle preparazioni alimentare, o è un esperto in tecnologie alimentari e veterinarie. Si occuperà di trattare temi come l’igiene personale, la salubrità degli ambienti, le tecniche di conservazione e tutto ciò che sarà utile al futuro personale alimentare.

Utile a tutti, per chi è obbligatorio

Il corso Haccp è, come abbiamo visto, di grande utilità a chiunque abbia a cuore la salute e la corretta prassi da adottare quando si tratta di alimenti. Tuttavia risulta obbligatorio, per una legge entrata in vigore ormai dal 1997, per determinate categorie di lavoratori. Stiamo parlando di tutti coloro che hanno a che fare con gli alimenti nelle loro mansioni. Baristi, pasticceri, camerieri, cuochi, ristoratori in generale e tutte le altre professioni che producono o maneggiano cibo come anche addetti allo stoccaggio di generi alimentari o magazzinieri. Si tratta dunque di un attestato molto ambìto e davvero utile anche per chi sta cercando un nuovo impiego.

I vantaggi di rivolgersi a Alitec per attestato Haccp

L’attestato, da rinnovare ogni 3 o 5 anni a seconda della Regione di appartenenza, deve contenere – per essere valido – determinate informazioni. Viene rilasciato dopo attenta verifica, per la quale con Alitec è possibile anche esercitarsi. La durata del corso varia dalle 3 alle 12 ore a seconda della tipologia di corso frequentato con una frequenza almeno al 90% della durata complessiva. Alitec offre un servizio mobile, usufruibile grazie alla piattaforma e-learing, e dunque in totale autonomia. Il corso risulta completo, aggiornato ed è presente la figura di un tutor esperto.