I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta donano 2200 euro

«Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comincia». I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno da molto tempo hanno deciso di sognare insieme. E così ogni anno in occasione della giornata dell’8 marzo sostengono una sottoscrizione a premi a favore della solidarietà. (nella foto la segreteria della rsu Fiom, Fim e Uilm, da sinistra: Matteo Berardi, Chiara Cola e Tiziano Franceschetti)

La solidarietà si fa con gesti concreti di attenzione agli altri e i lavoratori Whirlpool, grazie alla loro partecipazione, hanno raccolto 2.200 euro che devolveranno in beneficenza. Le due realtà prescelte sono: l’Istituto Casa Adele di Comabbio, struttura che accoglie ed educare bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, e l’Officina 025 di Gallarate, che si occupa di bambini, adolescenti e giovani con fragilità relazionali, cognitive, neuro psichiche e psicologiche.

Il messaggio della rsu (rappresentanza sindacale unitaria) dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno: «Pensiamo che in questo particolare momento, sia fondamentale essere al fianco di chi è più debole, questo gesto per noi tutti, rappresenta un momento di solidarietà, un’occasione per riflettere e condividere valori importanti. Come sempre i lavoratori di Cassinetta, attraverso le iniziative della Rsu, si dimostrano al fianco dei bambini ospiti presso l’Istituto Casa Adele di Comabbio, dando a loro non solo un contributo economico ma soprattutto l’amore e la vicinanza ed il calore, che molto spesso viene a mancare; inoltre attraverso la donazione all’Officina 025 di Gallarate, avremo modo di portare avanti dei progetti concreti per aiutare e supportare giovani e adolescenti con la fragilità dell’autismo, nel renderli autonomi ed indipendenti per affrontare la quotidianità. Ringraziamo tutti i lavoratori per il grande sostegno e contributo e tutti coloro che hanno contribuito con i premi in palio: Whirlpool di Cassinetta, Impresa Ippolito Antonio di Gemonio, Gruppo Indipendente Mimosa Whirlpool, Ristorante Timarsalallo di Biandronno, Ristorante il Cristallo di Cittiglio, Pizzeria Luna Y Sol di Cassinetta».