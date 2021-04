Le criptovalute nel 2021

Nel corso del 2020 l’economia mondiale ha subito un brutto colpo, a causa della pandemia da coronavirus. Vari settori sono rimasti sostanzialmente bloccati dalle restrizioni volute dai governi italiani, il commercio si è parzialmente fermato, le borse mondiali hanno vissuto mesi altalenanti. Tra i mercati che non hanno invece mostrato alcun tipo di problema c’è sicuramente quello delle criptovalute. Si tratta di monete che non hanno corso legale, disponibili oggi in oltre mille varianti diverse. Cerchiamo di capire cosa accadrà al mercato delle criptovalute nel corso di quest’anno e come è possibile investire in questo ambito.

Come si compra una criptovaluta

Chiunque oggi, munito di una qualsiasi connessione a internet, può investire in criptovalute. Per farlo deve semplicemente creare un account su una piattaforma di cambio; si tratta di siti internet che offrono la possibilità di acquistare e vendere criptovalute, ma anche di conservare questo particolare tipo di monete. Una criptovaluta non esiste come banconota o come moneta fisica, ma solo come codice digitale; per questo motivo le piattaforme di cambio propongono anche dei portafogli elettronici in cui conservare una criptovaluta. Oltre alla mera compravendita è possibile anche utilizzare delle piattaforme per il trading online, che operano all’interno del mercato delle criptovalute. Basta leggere le opinioni su eToro da parte dei clienti che hanno utilizzato questa piattaforma per comprendere che tra gli asset proposti ci sono anche delle criptovalute.

Cosa accadrà nei prossimi mesi

Come abbiamo detto il mercato delle criptovalute è quello che nel corso del 2020 ha subito meno degli effetti della pandemia da coronavirus e delle restrizioni messe in atto dai governi di tutto il mondo. Per certi versi l’exploit di molte criptovalute sta continuando anche oggi, con diverse monete, Bitcoin in testa, che mostrano un andamento in crescita. Ciò che avverrà domani purtroppo non è dato saperlo, perché sono troppe le variabili in gioco. Già negli anni passati numerosi investitori si sono dimostrati particolarmente interessati alle monete virtuali; purtroppo però non appena l’interesse è diminuito il valore della maggior parte delle criptovalute è calato in modo sostanziale. Le criptovalute sono infatti un asset il cui valore è strettamente correlato alle richieste di mercato: più investitori sono interessati alle monete virtuali e maggiore è il loro valore; meno gli investitori inseriscono capitale in questo mercato e meno valgono anche le criptovalute. Chi desidera investire in questo settore deve imparare a fare attenzione a ciò che avviene a livello globale.

Le notizie sulle criptovalute

Le criptovalute non essendo una moneta regolata dalle leggi dello stato, come le diverse monete correnti, sono sensibili alle variazioni di domanda e offerta che ne influenzano il prezzo e il trend. Rappresentano una tipologia di investimento altamente volatile che può portare ad elevati tassi di interesse ma anche a cospicue perdite. Negli ultimi mesi abbiamo assistito anche a un fenomeno particolare, che ha avuto effetti anche sul mercato azionario. Alcuni gruppi di piccoli investitori si sono accordati per l’acquisto di titoli azionari in perdita e di criptovalute poco note. Il risultato è stato un balzo rapido nel valore e nelle quotazioni di questi asset. L’investitore di domani farebbe bene a fare attenzione a qualsiasi informazione che riguardi ulteriori comportamenti di questo genere.