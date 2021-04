Le “Pulizie di primavera” ad Arnate compiono dieci anni, il 18 aprile di nuovo in strada

Dieci anni di giornate ecologiche: è l’impegno costante dell’associazione Buon Vicinato di Gallarate, rinnovato di anno in anno, anche in questo 2021 in cui il giorno d’impegno per l’ambiente nel quartiere di Arnate è fissato per il 18 aprile.

«Dieci anni di attività, ma undici giornate, perché un anno avevamo fatto il bis anche a Sciarè», racconta la presidente della Buon Vicinato, Ida D’Angelo.

Nel tempo l’iniziativa ha preso il nome di “Pulizie di primavera”, anche se il primo appuntamento in realtà si fece in autunno, a novembre 2011. L’associazione si era costituita formalmente a settembre e quello fu il “debutto” del gruppo, nato tra i residenti del “villaggio di via Padova”, lembo di Gallarate al di là della superstrada 336 (nella foto, l’edizione 2012).

Il primo anno la mobilitazione per l’ambiente coinvolse subito molte persone anche esterne al “villaggio” di via Padova: c’era ad esempio un bel gruppone di scout a cui era stata proposta l’attività, ma anche volontari da altri quartieri. Furono raccolte decine di chili di rifiuti ma fu anche portata all’attenzione del Comune la presenza di una discarica abusiva di amianto in una radura del bosco accanto alle case.

Un momento della primissima edizione della giornata ecologica del “Buon vicinato”, autunno 2011

Quest’anno, domenica 18 aprile (ritrovo ore 10, via dei Platani), le Pulizie primavera saranno proposte come sempre per iniziativa della Buon Vicinato, «in collaborazione con Protezione Civile e Parco del Ticino, con patrocinio del Comune, e con materiale fornito da Aemme Linea Ambiente» spiega ancora Ida D’Angelo. «Ma prima di tutto sono i nostri iscritti e simpatizzanti i grandi sostenitori della giornata».

L’associazione Buon Vicinato compie dieci anni: un impegno per il quartiere Arnate

La Buon Vicinato è anche una bella esperienza associazionistica: è nata in un microrione formato da poche villette ma nel tempo si è allargata anche all’intero quartiere di Arnate, in connessione anche con altre realtà.

Il decennale dell’associazione si celebrerà a settembre, si spera in un clima con meno limitazioni. «Stiamo organizzando un concorso che si intitolerà “Il mio vicino”, nel senso del vicino di casa, ma anche animali o ambienti che ci stanno vicini e di cui ci prendiamo cura». A settembre l’anniversario sarà dedicato in particolare alla memoria di Elio Bertozzi, «nostro socio fondatore» scomparso a inizio febbraio 2021.

Oltre al ricorrente impegno per l’ambiente con le giornate ecologiche, l’associazione in questi dieci anni ha costruito tante diverse iniziative: dall’animazione di Natale per bambini all’appuntamento di “Tra un the e un biscottino”, pomeriggi per anziani all’oratorio di Arnate (con intrattenimento, gioco, ma anche appuntamenti culturali), dai corsi antitruffa alle feste di Carnevale e Natale. «Abbiamo poi promosso la giornata “Giochi di una volta”, con trofeo dedicato a Bruno Rigolio, che aveva voluto tanto quel momento».

Ma l’associazione Buon Vicinato ha anche lavorato in rete con altre associazioni di quartiere e cittadine, come nel caso delle giornate di animazione in piazza ad Arnate.

Ovvio, anche qui l’emergenza Covid ha avuto un impatto non da poco, ha quasi azzerato le possibilità d’incontro in presenza e ridotto anche i progetti. Rimane la costanza dell’impegno, che simbolicamente si riassume in dieci anni di giornate ecologiche ma passa da tante iniziative.

Possiamo dire che la Buon Vicinato è la bacheca in legno installata anni fa nel microrione di via Padova, ma è anche l’impegno dei volontari che con i mercatini in occassione delle feste hanno sostenuto progetti solidali fino in Africa