Addio ad Elio Bertozzi, giornalista e studioso della storia di Gallarate

Si è spento nella serata di venerdì 5 febbraio all’ospedale di Somma Lombardo il giornalista gallaratese Elio Bertozzi, per anni collaboratore della Prealpina.

Grande appassionato di storia locale, Elio Bertozzi aveva 77 anni e da alcuni mesi stava lottando contro una grave malattia.

Molto conosciuto in città, Bertozzi lascia un patrimonio di notizie storiche, ricerche e aneddoti su Gallarate, in gran parte pubblicati nella collana “Galerate”, da lui stesso diretta per diversi anni.

Il giornalista era anche un appassionato d’arte. A lui si devono importanti ricerche sulle opere d’arte della basilica di Santa Maria Assunta.