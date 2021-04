A Maccagno apre il deposito temporaneo per verde e scarti vegetali

Da oggi, venerdì 02 aprile 2021, è aperto il deposito per la frazione verde rivolto ai soli privati residenti o proprietari di abitazioni site nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Il deposito temporaneo è la risposta che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per far fronte alla persistente chiusura della Piattaforma ecologica di Via Arturo Reschigna.



Lo spazio si trova in via Acquadolce, sulla riva opposta del Torrente Giona, ma proprio di fronte alla frana caduta lo scorso 31 Gennaio.

Un’ordinanza del Sindaco (la nr. 13/2021, in allegato) ne regola l’utilizzo e ne stabilisce le sanzioni.

Nel deposito temporaneo non possono conferire le Ditte artigiane, né può essere depositato qualsiasi tipo di rifiuto che non sia la frazione verde.

Gli utenti sono pregati di depositare il materiale verde e gli scarti vegetali partendo dal fondo del deposito (lato Torrente), in modo che possa esserci un corretto e ordinato conferimento.

Chiunque avesse necessità diverse di conferimento, deve recarsi nelle Piazzole ecologiche di Dumenza o Portovaltravaglia (le più vicine), o comunque in una qualsiasi piazzola insistente sul territorio della Comunità Montana “Valli del Verbano”.

L’area di raccolta resterà operativa fino al ripristino della viabilità in Via Reschigna, con il conseguente accesso alla Piattaforma ecologica comunale.