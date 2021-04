Malerba: “Recovery plan miope: non pensa allo sport”

«Sono fortemente deluso: nel documento sul Recovery Plan non c’è una parola sullo sport. La prova che questo è un Paese poco attento a quelli che sono i bisogni di un mondo che svolge una funzione sociale fondamentale». E’ questa la reazione di Stefano Malerba, esponente di spicco di Italia Viva Varese e dello sport varesino, come ex presidente dell’ASD Rugby Varese, alle prime anticipazioni del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, le proposte italiane per il Recovery Plan.

«In compenso, in quello stesso documento sono destinati un sacco di soldi sulle scuole: questo non riuscire a mettere insieme questi due mondi, impedisce una riforma importante della formazione dei giovani» sottolinea.

«Nei paesi civili infatti lo sport lo si fa nelle scuole – ricorda Malerba – Noi questo non siamo in grado di coniugarlo, e questa sarebbe un’occasione unica per fare un passo avanti. Si potrebbero affiancare alle scuole dei camp, come all’estero. Lo sport ha un valore educativo pari alla scuola, ma nessuno riesce a metterle insieme in un sistema educativo che andrebbe riformato nel totale»