Moto contro un muro a Bisuchio, ferito un uomo

Incidente a Bisuschio, in via Fausto Martinelli questa mattina, lunedì 5 aprile. Per cause in fase di accertamento il conducente di una moto ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro.

I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Sul posto anche l’elisoccorso di Como. L’uomo, secondo le prime informazioni, è stato soccorso in codice rosso.