My name is Adil: dalla campagna marocchina ad Amazon Prime Video (passando per Varese)

Nel catalogo Amazon Prime Video da qualche giorno c’è un titolo nuovo: My name is Adil.

C’è una storia, dietro quest’opera, che merita di essere raccontata.

My name is Adil è un film indipendente, realizzato nel 2016 dalla Imagine Factory della varesina Roberta Villa, grazie a un crowdfunding. Racconta un percorso di migrazione e di scoperta attraverso gli occhi del giovanissimo protagonista: il pastore tredicenne Adil, che lascia il suo villaggio in Marocco per raggiungere il padre a Milano.

Il film rappresenta un caso quasi unico nella storia del cinema in Italia: un’opera prima

realizzata da un giovane regista immigrato. Quella narrata, infatti, è la storia vera del

trentenne di origine marocchina Adil Azzab, che ne ha firmato la regia insieme a Magda

Rezene e Andrea Pellizzer.

Dopo aver partecipato a numerosi festival internazionali e aver ricevuto importanti

riconoscimenti, questo film semplice e poetico è stato presentato al pubblico delle sale

italiane nel 2017, dal distributore Unisona. In questi anni, oltre 25mila studenti delle scuole

secondarie inferiori e superiori hanno potuto vederlo, con centinaia di proiezioni dedicate.

Amnesty International Italia ha dato il suo patrocinio all’opera, perché “è un esempio di

come l’arte e i diritti umani siano motore di integrazione e cambiamento e un racconto

sulla possibilità di cercare un nuovo futuro, senza dimenticare le proprie radici”.

L’incredibile storia di questo piccolo grande film “approda” oggi su Amazon Prime Video,

distribuito da Direct to Digital. Per le scuole, il film è disponibile anche sulla piattaforma Keaton di Unisona.