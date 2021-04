Nella casa-serra 98 piante di marijuana

I carabinieri ci sono arrivati nel modo “classico”: un po’ troppo movimento ha portato a segnalare una casa sospetta. I militari non si aspettavano però di trovarsi di fronte ad un intero appartamento trasformato in serra per marijuana, con 98 piante rigogliose.

Nei guai sono finiti due uomini, cittadini albanesi, un 37enne pregiudicato e un 34enne (fino ad oggi) incensurato.

La casa apparteneva al primo dei due: nell’abitazione i carabinieri della caserma di Albizzate hanno trovato anche 5,5 chili di marijuana già essiccata è pronta alla “distribuzione” e 2000 euro in contanti. Un altro chilo di marijuana essiccata è stata invece rinvenuta a casa del socio.

I due sono in carcere, su disposizione del Pm di Busto Arsizio dott. Caramore, in attesa della udienza di convalida.