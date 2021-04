Nell’orto nella periferia di Busto c’erano zucchine, galline e marijuana

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un sessantenne di Busto Arsizio per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio: coltivava alcune piante di canapa indiana per ricavare marijuana.

L’intervento risale a mercoledì: gli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio hanno scoperto che in un orto urbano nel quartiere di Madonna Regina era stata ricavata una serra nella quale un insospettabile sessantenne, tra ortaggi e animali da cortile, coltivava appunto canapa indiana .

Da qualche tempo agli agenti di via Foscolo arrivavano segnalazioni in tal senso e quindi i poliziotti, identificato il sospettato, lo avevano discretamente pedinato quando si spostava da casa, per arrivare a localizzare l’appezzamento di terreno dedicato alla coltura illegale.

Una volta individuato il lotto, gli agenti sono entrati in azione procedendo a una perquisizione e trovando 45 piante di cannabis in vasi oltre a più di un chilogrammo di marijuana ricavata dalle piante già fatte essiccare e a semi per piantarne altre.

Per l’uomo, invalido e con problemi di salute, è scattata la denuncia a piede libero.