“Organizzazione perfetta a Malpensafiere”, il ringraziamento di una cittadina

Buon pomeriggio,

in qualità di cittadina, lettrice di Varesenews, vorrei sottolineare la perfetta organizzazione nella somministrazione dei vaccini a MalpensaFiere. In questo periodo già difficile per tutti, dove ogni giorno veniamo bombardati con notizie più negative che positive o, comunque sia, contrastanti. Un ringraziamento credo sia un atto dovuto, che fa bene al cuore di chi lo riceve e soprattutto, non può dare adito a fraintendimenti.

Ieri pomeriggio (giovedì) ho portato mia madre al Centro vaccinale di Malpensafiere, a Busto Arsizio, per la somministrazione della prima dose prevista per gli over 75.

Fin dal parcheggio ho potuto constatare la perfetta organizzazione da parte di tutto il personale volontario e/o preposto che fosse. L’ambiente grande e spazioso ha sicuramente favorito la sicurezza di tutto il triage, senza alcun assembramento, ma ogni passaggio era ben presieduto e curato e nulla è stato lasciato al caso: dal controllo documentale, alla somministrazione dei moduli mancanti, al controllo per il rispetto della coda, debitamente distanziati, all’attenzione verso chi non era accompagnato, al diritto di precedenza riservato ai disabili.

Un sincero grazie a tutti gli organizzatori, agli operatori, al personale sanitario, ai volontari dei vari Corpi, per la professionalità, l’impegno fattivo ma soprattutto per esserci, in un momento così delicato, ma così necessario per provare a riprenderci la nostra normalità.

Grazie

Cinzia Paganin