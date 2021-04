Ottavo posto nel programma corto all’esordio nel World Team Trophy per Ginevra Negrello

Ha preso il via per Ginevra Negrello il World Team Trophy, l’evento della Isu – la Federazione Internazionale di Pattinaggio – che si sta svolgendo a Osaka, in Giappone.

L’esordio internazionale tra i “grandi” per la 16enne atleta della Varese Ghiaccio è iniziato con un confortante ottavo posto, subito dietro l’altra italiana in gara, Lara Naki Guttman.

La varesina ha ottenuto un punteggio di 59.55, conquistando 5 punti per l’Italia, che è quarta nella classifica a squadre.

Il prossimo impegno per Negrello sarà sabato mattina – 17 aprile – 9,50 ora italiana il programma libero.