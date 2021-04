Partono le convocazioni dei docenti per le seconde dosi di vaccino

Messaggio o telefonata: sono in arrivo le convocazioni della seconda dose di vaccino per i docenti. Tutti coloro che sono stati convocati a marzo e aprile ( prima dello stop) saranno chiamati progressivamente a partire da oggi per ricevere il richiamo. I nuovi appuntamenti cadranno 78 giorni dopo la prima dose di Astrazeneca.

Asst Sette Laghi invierà un SMS a tutto il personale scolastico preso in carico nella prima convocazione . Nel messaggio verrà anche indicata la sede di convocazione che potrà essere la stessa del primo appuntamento o variare con una degli altri punti attualmente attivi.

L’Asst Valle Olona inizia oggi, venerdì 30 aprile, a chiamare telefonicamente i 2000 professori che hanno effettuato il primo vaccino a Lonate Pozzolo. La sede dei richiami sarà presso l’hub vaccinale della Mater Domini a Castellanza.

Partono anche le convocazioni per le forze dell’ordine e dei volontari della Protezione civile a cui è stato somministrato Astrazeneva nel marzo scorso.