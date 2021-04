Riaprono i musei di Castiglione Olona

Con il passaggio in zona gialla riapre il mondo della cultura castiglionese: il Museo della Collegiata e i Musei di Palazzo Branda Castiglioni e MAP (Museo di Arte Plastica) sono lieti di annunciare la loro apertura al pubblico.

I Musei Civici riapriranno martedì 27 aprile: dal martedì al sabato, con orario dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Durante la settimana (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) i Musei saranno accessibili senza prenotazione, mentre il sabato e la domenica sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi almeno 24 ore prima della visita, telefonando presso il Museo in orario d’apertura (tel. 0331 858301).

Da mercoledì 28 aprile tornerà invece visitabile tutto il complesso monumentale della Collegiata, perla del Quattrocento che si appresta a tagliare il traguardo del Sesto Centenario, con la Collegiata, il Battistero e il Museo.

L’apertura sarà garantita da mercoledì a domenica (10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00), secondo le seguenti modalità: durante la settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) il Museo sarà accessibile senza prenotazione, mentre il sabato e la domenica sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi almeno 24 ore prima della visita, telefonando presso il Museo in orario d’apertura (tel. 0331 858903).

Eventuali gruppi potranno richiedere l’apertura il martedì, per una visita esclusiva e in tutta sicurezza, perché in assenza di ulteriore pubblico.

ORARIO MUSEI CIVICI

Martedì – sabato 09.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Domenica 10.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Lunedì chiuso

Modalità d’accesso

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì accesso senza prenotazione.

Sabato e domenica accesso solo con prenotazione, da effettuarsi almeno 24 ore prima della visita, telefonando presso il Museo in orario d’apertura (tel. 0331 858301).

ORARIO MUSEO DELLA COLLEGIATA

Mercoledì – domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

Lunedì e martedì chiuso

Modalità d’accesso

Mercoledì, giovedì e venerdì accesso senza prenotazione.

Sabato e domenica accesso solo con prenotazione, da effettuarsi almeno 24 ore prima della visita, telefonando presso il Museo in orario d’apertura (tel. 0331 858903).

Mercoledì, giovedì e venerdì si accettano le prenotazioni per il sabato e la domenica successive.

Il Complesso contemporaneamente ospita max 30 persone (in Battistero max 5 persone e 10 minuti di permanenza).

OBBLIGHI: non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°; indossare sempre la mascherina; rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri.