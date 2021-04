In scena un’originale versione digitale de “Il gatto con gli stivali”

Lo spettacolo proposto ai bambini da Spazio Yak – Karakorum teatro per lunedì 5 aprile alle ore 17.30 è una versione molto speciale de “Il gatto con gli stivali”, una messa in scena nata appositamente per il digitale e in cui il gatto protagonista è in realtà una gatta.

Merito della fantasia creativa di Campsirago Residenza che, in questo periodo di chiusura e incertezza, ha colto l’occasione per sperimentare alcune tecniche teatrali in chiave digitale. «L’impiego di questi mezzi ci ha permesso di tenere in vita una parte importante del nostro lavoro, la relazione con lo spettatore, se non nella condivisione di uno stesso luogo, come è nel teatro, nella condivisione comunque di uno stesso tempo, presente, unico e irripetibile», spiegano i professionisti sella compagnia.

Travestimenti, miagolii, e un alone di mistero. Una fiaba intrisa di storia e leggenda, in cui si intrecciano le versioni delle favole classiche di Giambattista Basile, dei fratelli Grimm e di Charles Perrault, fra magia e filologia, fra Napoli e Berlino, passando la Parigi del Re Sole.

Un teatro di figura artigianale che utilizza le potenzialità della multimedialità, preservando freschezza e autenticità. Il racconto per il digitale immaginato e creato da Marco Ferro, realizzato con Stefano Pirovano, Valeria Sacco, Giulietta De Bernardi, Soledad Nicolazzi e Anna Fascendini. Sonorizzazione a cura di Diego Dioguardi.

La storia, pensata per spettatori dai cinque anni, è proposta da Spazio Yak per la rassegna #nuovelatitudini in collaborazione con Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, Comune di Varese, Fondazione Cariplo Funder35, Associazione Etre.

