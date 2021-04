Serie D, il girone A arriva a 30. Castellanzese a Bra per rimanere in testa

Sono tante le gare che devono essere recuperate dopo i tanti rinvii – uno è già ufficiale anche per questa domenica -, intanto il Girone A di Serie D taglia il traguardo della giornata numero 30.

Domenica 18 aprile (ore 15.00) saranno tante le gare importanti per definire la classifica. Ci sarà anche il ritorno in campo del Varese, fermo da più di un mese, che al “Franco Ossola” ospiterà la Lavagnese.

BRA – CASTELLANZESE

Trasferta molto insidiosa per la capolista Castellanzese, che viaggerà verso Bra forte del primo posto in classifica, ma ben consapevole che non può lasciare punti per strada. I ragazzi di mister Achille Mazzoleni saranno impegnati su uno dei campi più pericolosi del Girone, dove compiere un passo falso è molto facile se non si presta la giusta attenzione.

CARONNESE – SANREMESE

Dopo il pareggio amaro in casa del Fossano, la Caronnese cercherà di ritrovare i tre punti sul campo di casa. Non sarà però una sfida semplice al “Comunale” per i rossoblu, che ospiteranno la Sanremese. Sarà uno scontro playoff da non sbagliare per la squadra di Roberto Gatti, per tenere vive le ambizioni per questo finale di stagione.

SESTRI LEVANTE – LEGNANO

Il Legnano sembra aver ingranato la giusta marcia e arriva da un momento positivo. I lilla sperano ancora di raggiungere le zone alte della classifica ma per raggiungere l’obiettivo devono sbagliare il meno possibile. Di fronte a Gasparri e compagni c’è una trasferta a Sestri Levante che nasconde tranelli. I liguri arrivano da una brutta sconfitta nel turno infrasettimanale (4-3 a Vado) e avranno tanta voglia di rifarsi.