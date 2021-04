“Terra di lago”, un inno per il lago di Varese

Doveva essere presentato nel corso degli Europei di Canottaggio che si sono svolti alla Schiranna nei giorni scorsi, ma le restrizioni Covid non hanno permesso la presentazione ufficiale.

Un po’ di delusione, ma il progetto artistico rimane: “Terra di Lago” è un inno al lago di Varese.

«In vista della nostra accreditata presenza da circa 50 anni sul territorio varesino come Associazione Sarisc – spiega la responsabile Ambiente e energie rinnovabili dell’associazione Lara Rosso -, siamo stati incaricati dall’Associazione Canottieri per il contributo artistico e culturale alle premiazioni delle finali delle competizioni di canottaggio. Confidiamo che l’arte abbia ancora un significato per tutti, poiché molte volte anche se in formato ridotto come un brano cantato, la sua valenza emozionale è più esaustiva di un lungo discorso e può radicare o implementare, i concetti puri di un territorio bello come il vostro, le sue particolarità, la sua storia, dando un senso di appartenenza a chi lo cura e ci abita e desideri lottare per esso, a preservazione di tutto».

Non c’è quindi stata una presentazione, ma il brano è pubblicato su YouTube.

Il testo è stato scritto dalla stessa responsabile Ambiente e energie rinnovabili dell’associazione Sarisc Lara Rosso, mentre la voce è di Fabrizio Voghera, noto artista di fama mondiale e collaboratore di Riccardo Cocciante, che è anche compositore del brano. Due artisti piemontesi – ma sono veri appassionati del lago – che cercano di raccontare tramite immagini, musica e voce, nel modo più corretto, la bellezza del lago di Varese

«Questo è un inno per il lago di Varese – conclude Lara Rosso -, con parole chiave che identificano tutto ciò che lo rappresenta, dai pescatori ai paesaggi. Ritrae la nostra dedica al Lago, ai suoi abitanti».