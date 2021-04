Tragedia a Torino: muore sul lavoro un operaio di Gallarate

Un uomo di 56 anni, impiegato per una azienda di Gallarate, è morto quest’oggi nei pressi di Torino a causa di un tragico incidente sul lavoro. Il fatto è accaduto a Vinovo all’interno di un cantiere che si trova nei pressi del nodo ferroviario della ditta Ambrogio Trasporti.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe stata colpita dal carico caduto da una pala meccanica in azione per spostare alcune lamiere e demolire un container: l’uomo è stato raggiunto in pieno ed è morto sul colpo. I soccorsi – ambulanza e vigili del fuoco – sono intervenuti rapidamente ma si sono rivelati inutili. Sul posto si trovava anche il fratello dell’uomo che ha assistito alla scena.

SEGUONO AGGIORNAMENTI