Trasporto eccezionale in autostrada, chiude l’allacciamento A4 – A8 verso Varese

La Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia comunica che le chiusure sulla A4, inizialmente pianificate in otto ore notturne, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, verranno effettuate in una fascia oraria ridotta: dalle 1:30 alle 5:00 di sabato 17 aprile.

I tratti autostradali che verranno chiusi in tale fascia oraria, saranno, come da programma, i seguenti:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, dalla barriera di Milano Ghisolfa immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano fino all’allacciamento con la A8, per proseguire poi verso Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Pero, per poi rientrare dallo stesso e proseguire in direzione di Milano città.