Un corso per imparare ad amministrare, lo organizza Upel

Sindaci, o assessori, si nasce o si diventa? A differenza di quanto molti pensano, amministrare un comune richiede studio e molto impegno. È per questo che Upel, l’Unione Provinciale Enti Locali, ha deciso di organizzare un corso proprio per imparare ad amministrare.

«In previsione della prossima scadenza elettorale che vedrà coinvolti molti comuni per il rinnovo delle cariche amministrative, abbiamo deciso di organizzare, da sabato 8 maggio a sabato 19 giugno 2021, un corso di formazione in modalità webinar rivolto agli aspiranti amministratori – spiega il presidente di Upel, Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago – . Lo scopo è quello di fornire gli strumenti a chi deciderà di mettersi in gioco nelle prossime elezioni di ottobre. Le norma sono molte, complesse e cambiano in continuazione; per rispondere adeguatamente occorre essere costantemente aggiornati».

Non importa che il Comune sia piccolo o grande, che si sia già amministratori “consumati” oppure alle prime armi: il corso base offre tutti gli strumenti per affrontare leggi, norme e bilanci: «Si parlerà di organi comunali, statuti e regolamenti, ma anche di piano del governo del territorio, degli errori in cui ci si può imbattere per colpa o per ignoranza di legge. I relatori sono di altissimo livello».

Di diritto Costituzionale si occuperà Ambrogio Moccia già Presidente della V sez. penale del Tribunale di Milano; della Legislazione degli Enti Locali Eugenio De Carlo Segretario Generale del Comune di Taranto; di Diritto Amministrativo Mariangela Zaccaria, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Milano; di Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali Roberto Colangelo Direttore Bilancio e Partecipate del Comune di Milano; di responsabilità amministrativa Claudio Galtieri, già Procuratore Generale della Corte dei conti; di Responsabilità civile e penale degli amministratori comunali ancora Ambrogio Moccia; di Appalti di lavori, forniture e servizi Claudio Galtieri; di Diritto Urbanistico Giovanni Oggioni Direttore del SUE del Comune di Milano.

«Tutti possono iscriversi perché il corso è davvero semplice e alla portata di chiunque – conclude Paolelli – L’obiettivo è raccontare come si muove la macchina amministrativa. E fornire gli strumenti per non trovarsi impreparati».

Qui tutte le informazioni per iscriversi