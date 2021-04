Il Varese fa ancora i conti con il Covid: rinviata anche la gara di Sanremo

Salta un’altra partita per il Varese. Dopo la notizia di due giorni fa del rinvio del derby contro il Legnano, si aggiunge un altro recupero alla già lunga lista. I biancorossi, infatti, non affronteranno il turno infrasettimanale previsto per mercoledì 14 aprile a Sanremo, facendo slittare di altri giorni il rientro in campo. Il prossimo impegno per la squadra di mister Ezio Rossi potrebbe essere, sperando non ci siano ulteriori intoppi, domenica 18 aprile al “Franco Ossola” contro la Lavagnese.

Salgono così a cinque le gare rinviate e che dovranno essere recuperate da Mapelli e compagni. Il calendario dei recuperi si fa sempre più stretto e obbligherà i biancorossi a un finale di stagione serratissimo.

Il comunicato del club:

Il Città di Varese comunica che, in seguito a un controllo interno effettuato nella giornata di giovedì 8 aprile, è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

Contestualmente il Dipartimento Interregionale, a seguito della documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e dalle disposizioni del protocollo e delle circolari ministeriali, ha rinviato a data da destinarsi Sanremese-Città di Varese in programma per mercoledì 14 aprile alle ore 15:00.