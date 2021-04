Varese, non c’è pace: rinviato anche il derby con il Legnano

Dopo più di un mese di stop il Città di Varese aveva in programma domenica 11 aprile il derby contro il Legnano allo stadio “Franco Ossola”.

E invece all’interno della squadra biancorossa ci sono ancora casi di positività al Covid e così il Dipartimento Interregionale ha dovuto rinviare anche la gara contro i lilla; non è stata comunicata la data del recupero.

Il Varese, che è ancora in lotta per la salvezza, ha giocato l’ultima partita lo scorso 7 marzo (0-0 interno contro il Fossano) e – contando quella con il Legnano – avrà 4 gare da recuperare (Folgore Caratese, Casale, Vado e Legnano). Il programma del Girone A prevede anche il turno infrasettimanale per mercoledì 14 aprile, con i biancorossi che dovrebbero andare a Sanremo, ma a questo punto risulta difficile pensare che la gara si possa giocare regolarmente.

La Serie D ha deciso di fermarsi dal 25 aprile per dare spazio ai recuperi. In casa biancorossa però i rinvii si stanno accumulando e, una volta tornati in campo, sarà un tour de force molto duro per la squadra di mister Ezio Rossi.

Il comunicato della società:

Il Dipartimento Interregionale, preso atto della documentazione allegata e del protocollo predisposto dalla ASL competente, oltre che delle relative circolari e delle disposizioni dell’emergenza Covid-19, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita Città di Varese-Legnano programmata per domenica 11 aprile alle ore 15.00.