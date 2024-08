Punto da un calabrone, 35enne grave in ospedale a Gallarate

Un uomo di 35 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo che è stato punto da un calabrone a Cassano Magnago. L’allarme è scattato poco dopo le quattro e mezza di pomeriggio, nella “piazzetta” davanti a Villa Oliva, tratto di via Volta.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e sul posto il sistema Areu-118 ha fatto intervenire, in “codice rosso” (massima priorità), un’ambulanza e anche l’automedica. Il personale ha effettuato le prime manovre sul posto e poi, alle 17.05, ha trasferito in ospedale l’uomo, dopo che la Polizia Locale cassanese aveva anche chiuso un tratto della via per agevolare la partenza del mezzo di soccorso.

Il 35enne (identificato già da un conoscente che passava in zona) è stato portato in pronto soccorso al Sant’Antonio Abate di Gallarate, l’ospedale più vicino, dove è giunto alle 17.17, valutato in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.