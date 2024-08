Ciclista litiga con alcuni motociclisti e viene buttato a terra a Vedano Olona

Sarebbe stato buttato a terra da alcuni motociclisti l’uomo di 62 anni soccorso nel pomeriggio di oggi, sabato, in via Cesare Battisti a Vedano Olona.

L’uomo, che ha anche perso coscienza per qualche minuto, è stato trovato a terra a bordo strada da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi ed evitato che le auto in transito potessero travolgerlo. Il ciclista è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Da quanto ricostruito dai testimoni presenti il 62enne avrebbe avuto un diverbio per una precedenza con alcuni ragazzi in sella alle loro moto qualche centinaio di metri prima per una precedenza. La discussione sarebbe poi proseguita in via Battisti e si sarebbe conclusa in malo modo con una spinta che lo ha fatto rovinare sull’asfalto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Malnate che sono giunti sul posto insieme ai soccorsi.