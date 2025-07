Viadotto Pedemontana al Ponte di Vedano, Astuti: “Gestione incaccettabile”

“La notizia non ci sorprende perché non è l’unico caso, ma siamo arrivati al punto che i cittadini vengono avvisati due giorni dopo rispetto alla data prevista. E succede su un’opera stradale importante come quella del viadotto di Vedano Olona, che doveva essere già stata riaperta lunedì 30 giugno, ma la comunicazione che il riavvio slitta è stata data mercoledì 2 luglio”, lo dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito al nuovo rinvio della riapertura del viadotto.

“In realtà, il ritardo è praticamente di due mesi rispetto a quello che era stato detto – prosegue Astuti – se si tiene conto che verrà riattivata solo una corsia per senso di marcia, mentre il ripristino totale è previsto per agosto. Già il viadotto era stato chiuso in maniera improvvisa, senza dare spiegazioni. Non è sicuramente questo il modo di fare”.

“Tuttavia – conclude – non ci stupiamo: ormai le aziende regionali ci hanno abituato a questo tipo di comportamento”.