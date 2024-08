Spray al peperoncino contro il controllore del bus a Varese. Panico e tosse tra i passeggeri

Tosse e irritazione, la difficoltà a capire cosa stesse accadendo e poi la corsa fuori dal pullman. È un brutto episodio quello avvenuto nel pomeriggio di ieri su un pullman delle autolinee varesine diretto da Varese ad Angera. Una persona ha spruzzato dello spray al peperoncino contro il controllore sul bus della linea N20 dopo la richiesta dello stesso di esibire il biglietto per il viaggo. (Foto generata con AI)

Il passeggero ha estratto la bomboletta e indirizzato il getto verso il verificatore per il quale si è reso necessario l’intervento del soccorso sanitario con la conseguenza di alcuni giorni di prognosi. Come riportato da alcuni testimoni il fatto è accaduto intorno alle 14.30, l’autobus era all’altezza di Masnago e fortunatamente in quel momento il veicolo era fermo con le porte aperte, fattore che ha permesso ai passeggeri di scendere velocemente». La sostanza che si è diffusa nell’abitacolo ha provocato irritazione alla pelle e difficoltà alle vie respiratorie.

Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza. Soltanto un’ora prima, intorno alle ore 13.00, sulla linea urbana C, in pieno centro città: un soggetto di circa trent’anni aveva reagito brutalmente alla sanzione per la mancanza del biglietto, con spintoni, insulti e reiterate minacce di ulteriori conseguenze per l’incolumità del controllore, un triste “copione” ripetuto anche in presenza delle Forze dell’Ordine intervenute da lì a poco.

In entrambi i casi, le Forze dell’Ordine sono prontamente intervenute e, in serata, il personale coinvolto ha formalizzato le relative denunce per tali aggressioni, denunce alle quali farà seguito anche quella dell’azienda per interruzione di pubblico servizio, in quanto entrambe le corse sono state lungamente condizionate da questi episodi. In tali situazioni si sono dimostrate fondamentali le telecamere di videosorveglianza installate ormai sulla totalità dei mezzi urbani e su una significativa percentuale di quelli extraurbani, in quanto hanno permesso un rapido riscontro nella ricostruzione dei fatti e nell’identificazione degli aggressori.

Autolinee Varesine esprime una ferma condanna per questi gravi ed inqualificabili accadimenti, garantendo vicinanza e tutte le tutele del caso ai colleghi aggrediti. «È assolutamente inaccettabile» spiega l’azienda «che si verifichino certi episodi a carico di persone che stanno semplicemente svolgendo il proprio lavoro, tanto più se si tratta di un servizio pubblico come il nostro». Decisiva in questi casi la collaborazione delle Forze dell’Ordine, con l’auspicio che la giustizia faccia il suo corso e gli aggressori possano dunque scontare pienamente le conseguenze dei propri atti. Al tempo stesso, Autolinee Varesine sottolinea come sia in atto un ulteriore e significativo investimento per dotare il personale di verifica delle bodycam, il dispositivo indossabile di registrazione audio/video che garantirà una maggiore protezione nelle operazioni di controlleria: le stesse, già in ordine, diventeranno operative a breve.