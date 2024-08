Pro Patria e Giana pareggiano: i tigrotti vanno in vantaggio, poi in 10 difendono il pari

Primo punto in campionato per la Pro Patria, che nella seconda giornata di campionato pareggia 1-1 contro la Giana Erminio.

Dopo la beffarda sconfitta al debutto contro il Renate, quella dei tigrotti di Busto Arsizio oggi a Gorgonzola, campo sul quale la Pro Patria è ancora imbattuta, è stata complessivamente una buona gara, spaccata profondamente in due a metà gara non tanto per i cambi avvenuti nell’intervallo, quanto dall’espulsione diretta di Mallamo al 3 minuto della ripresa per una sbracciata a palla lontana. Il fallo viene punito dal direttore di gara Vailati con il cartellino rosso.

Fino a quel momento la squadra di Colombo, scesa in campo con il 3421, ben si era comportata e già dopo 10′ conduceva infatti il gioco grazie alla rete di Pitou, che di testa aveva trovato il graffio vincente su uno dei tanti ribaltamenti innescati dai bustocchi anche grazie al prezioso lavoro spalle alla porta di Toci e del supporto alla manovra di Ferri e Mehic.

Ma la doccia gelata dell’inferiorità numerica sposta ben presto l’inerzia della parta a favore dei Ragazzi della Martesana. La squadra di Chiappella per tutto il secondo tempo, forte dell’uomo in più, ha attacco a pieno organico nella metà campo offensiva, sfruttando in particolare le corsie esterne, mentre i centrocampisti e le punte occupavano l’area difesa della Pro Patria. Il muro dei tigrotti formato da Travaglini, Alcibiade e Bashi regge per 24′, fino a quando il subentrato Stuckler non si inserisce su una palla sporca e fredda in area un incolpevole Rovida, che anzi ha contribuito, anche con uno straordinario intervento su Trombetta praticamente sulla linea di porta, alla resistenza perpetrata ad oltranza dai tigrotti fino a sesto minuto di recupero.

