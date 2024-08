Colombo dopo il pari con la Giana: “Partita da due volti. È emerso il carattere dei ragazzi”

COLOMBO 1 – “È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo fatto un buon calcio: abbiamo avuto delle belle occasioni, abbiamo fatto gol e siamo stati propositivi. Dal campo l’espulsione non si è vista bene. Mi pare che sia Mallamo che il difensore si siano strattonati, forse lui per divincolarsi ha aperto il braccio. È stata un’ingenuità, vorrei rivederla. Il metro arbitrale non mi è piaciuto molto, non importa perché questo è calcio e ci dobbiamo adattare. Mi è piaciuto molto invece il cuore dei ragazzi, la voglia di non prendere gol. Ci siamo visti come squadra e questo è la cosa che mi è piaciuta di più oggi”

COLOMBO 2 – “Sul campo ho visto due squadre propositive. Anche ieri in conferenza stampa ho ribadito come la Giana ha una identità importante. Oggi abbiamo fatto una partita di livello, dobbiamo ancora migliorare quando ci difendiamo bassi: Lo spirito di oggi era quello giusto, così come la voglia di vincere. Nel secondo tempo è venuto fuori un altro aspetto: il carattere”

ROVIDA 1 – “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ed è qualcosa che quest’anno abbiamo già dimostrato e ci dà una marcia in più. La voglia di vincere e non prendere un gol in più è qualcosa che sicuramente dà un vantaggio. La partita di oggi è stata segnata dall’espulsione di Mallamo, che ci ha dato dei problemi a livello difensivo. Per tutto il secondo tempo abbiamo sofferto molto, anche se siamo stati bravi a reggere fino alla fine“.

ROVIDA 2 – “Sono le prime partite. L’affiatamento c’è e si vede, serve ancora trovare la quadra completa. Penso che stiamo dimostrando un bel gioco e questo è grazie al mister e allo staff. Ogni squadra a inizio del campionato ha i suoi pro e contro, noi dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo fare meglio. La mia partita? Fa piacere dare un contributo, soprattutto nel finale quando si è stanchi è qualcosa che dà una spinta in più”.