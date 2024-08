Subito una beffa per la Pro Patria: il Renate espugna di misura Busto Arsizio

Inizia con una sconfitta la stagione 2024/25 della Pro Patria, che all’esordio non riesce a fare risultato e cede il passo contro il Renate.

Allo Speroni sembra continuare la maledizione del debutto casalingo, dopo la sconfitta l’anno scorso con la Giana e il pareggio contro l’Arzignano di due anni fa: nonostante una buona e ordinata prestazione dei tigrotti di Busto Arsizio per quasi tutti i 90 minuti di gioco, a fare la differenza e spostare l’ago della bilancia a favore dei brianzoli è il gol al 73′ di Egharevba appena subentrato.

Con un colpo di testa vincente dentro l’area l’attaccante italo-nigeriano in maglia #9 brucia la retrovia bianco-blu e insacca una rete pesantissima, quella valida i primi tre punti della stagione, mentre ai tigrotti non resta invece che il rimpianto di non aver sfruttato al meglio le chance negli ultimi 30 metri, dove molte volte è stata portata in velocità la sfera, anche se di occasioni nitide sotto rete sono state create ben poche.

PRO PATRIA-RENATE 0-1 (0-0)

Reti: 29′ st Egharevba

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma (30′ st Vaglica), Nicco (30′ st Ferri), Mallamo, Piran (37′ st Citterio); Mehic (18′ st Terrani), Pitou (30′ st Curatolo); Toci. A disposizione: Pratelli, Bongini, Travaglini, Reggiori, Frattini, Ferrario, Miculi, Sassaro. Allenatore: Colombo.

Renate (4-3-1-2): Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Bonetti (37′ st Mazzaroppi), Vassallo, Delcarro; Di Nolfo (7′ st Ghezzi); Plescia (7′ st Bocalon), De Leo (21′ st Egharevba). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Siega, Pellizzari, Ciarmoli, Regonesi. Allenatore: Foschi.

Ammoniti: Spedalieri (REN), Vassallo (REN), Ferri (PPA)

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Collaboratori: Mambelli di Cesena e Rosania di Finale Emilia

IV Ufficiale: Esposito di Napoli